Chełmski Dom Kultury wraz z Fundacją Banina zapraszają na bezpłatny spektakl "Dworzec - rezygnacja"

Spektakl „Dworzec – rezygnacja” skupia się na zaprezentowaniu poprzez sztukę problemów dotyczących uchodźców_czyń, migrantów_tek, w szczególności losu i historii tych, którzy próbują przedostać się do Polski. W czasie pandemii, a szczególnie w ostatnich miesiącach problem stał się realny i widoczny na tyle, by zająć nagłówki internetowych portali na dłużej, niż jeden dzień. Co jednak wiemy na ten temat? Poprzez działania artystyczne opowiedziana zostanie historia uchodźczej rodziny Kurdów pochodzących z Iraku, która przed prześladowaniami w rodzimym kraju ucieka do Polski.

– W czasach, gdy tuż obok nas toczą się równoległe dwa zupełnie inne kryzysy, chcemy pokazać Polakom, jak osoby w trudnej sytuacji są traktowane po przyjeździe do kraju. Po spektaklu zapraszamy na dyskusję prowadzoną przez Aleksandrę Chrzanowską ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Natalię Gebert związaną z Fundacją Inicjatywa Dom Otwarty, z udziałem Tadżyka mieszkającego w Polsce – Sanjara Hoshimi. Częścią rozmowy będzie także spotkanie informacyjne o projekcie – mówią organizatorzy.