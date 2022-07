Chełm. Zostawiła laptopa w supermarkecie. Mogła stracić 3,5 tys złotych

Pod koniec czerwca dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży laptopa w supermarkecie w Chełmie. Z relacji pokrzywdzonej kobiety wynikało, że robiąc zakupy, odłożyła na chwilę urządzenie i zapominając o nim, opuściła sklep.

– Gdy zorientowała się, że nie ma go ze sobą, wróciła do budynku. Jednak laptopa nie było już w miejscu, w którym go pozostawiła. Straty oszacowała na kwotę 3500 złotych – mówi kom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.