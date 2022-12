Chełm. To były 13. urodziny Zespołu Tańca Jazzowego Ballo. Zobacz zdjęcia

Zespół Tańca Jazowego Ballo tworzą cztery grupy zróżnicowane pod względem wieku i umiejętności tanecznych

Najmłodsza grupa BALERINKA to dzieci w wieku przedszkolnym, kolejna – BALLO JUNIOR to dziewczęta w wieku wczesnoszkolnym, trzecia – BALLO II to grupa średnio zaawansowana stworzona przez dziewczęta ze starszych klas szkół podstawowych. Natomiast ostatnia grupa BALLO I – to najstarsza i reprezentacyjna formacja, w której trenują dziewczęta z najstarszych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.