Chełm. To będzie patriotyczny rajd rowerowy „104 km dla Niepodległej”

Rajd "104 km dla Niepodległej" odbędzie się w niedzielę 16 października. Głównym jego celem jest upamiętnienie 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz rozwijanie rowerowej turystyki i edukacja zarówno historyczna, jak i patriotyczna.

Miejsce startu: Chełm ul. Ceramiczna 1 (parking przy Szpitalu). Stąd uczestnicy rajdu wyruszą do gminy Sawin, następnie odwiedzą gminę Ruda-Huta, Dorohusk, Kamień, a na zakończenie spotkają się nad zalewem Żółtańce. W sumie przejadą 104 km drogami asfaltowymi. Postój co około 20 km i poczęstunek w każdej gminie. Możliwe jest dołączenie się do rajdu w każdej gminie i przejechanie dowolnej ilości km wg programu.

Organizatorzy zapewniają pamiątkowy medal (dla pierwszych 30 osób) oraz przypinki, napoje, owoce, ciepły posiłek regeneracyjny, batony energetyczne, opieka przewodnicka i serwisowa na trasie, pakiety startowe, kiełbaskę do ogniska. Rajd zabezpiecza pojazd techniczny.

PROGRAM: