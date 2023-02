Chełm. To będą IX Spotkania z Tańcem Jazzowym

W tegorocznym koncercie zaprezentują się wszystkie młodzieżowe i dziecięce grupy taneczne Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. Oprócz spektakli i choreografii przygotowanych przez dorosłych choreografów w koncercie znajdą się układy sceniczne ułożone przez wychowanki zespołu, prezentacje taneczne to zarówno pokazy solowe, małe formy jak również choreografie dla 20 i więcej osób.

Wśród nich znalazł się spektakl wielopokoleniowy z przesłaniem. „Zupa Romana” to widowisko taneczne, w którym biorą udział tancerki Zespołu Tańca Jazzowego BALLO oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmie. Tańczące na scenie pokolenia potwierdzają motto zespołu: „Bo taniec jest po to by Łączył!”

Początek tanecznego widowiska o godz. 18.00