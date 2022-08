Chełm. Stypendium szkolne 2022/2023. Wszystko co musisz wiedzieć

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół: publicznych i niepublicznych, podstawowych i ponadpodstawowych (tj. liceów, technikum, branżowych szkół), szkół policealnych, kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej niż do czasu ukończenia 18 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. p oz. 1876 z późn. zm.), tj: 600,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2022 r.). W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z miesiąca składania wniosku.