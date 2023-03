Chełm. Rywalizowali w zawodach łyżwiarskich "O Złoty Krążek". Zobacz zdjęcia

Przedstawiamy wyniki zawodów:

Chłopcy do lat 4:

1. Bartek Pilipczuk 2,19,81min.

Dziewczęta do lat 6:

1. Julia Miachałowska 1,00,49min.

2. Lena Seweryn 1,01,83min.

Dziewczęta do lat 8:

1. Laura Tokarz 50,13s.

2. Maria Pilipczuk 55,09s.

3. Basia Makowska 1,03,53min.

4. Anna Pilipczuk 1,04,78min.

5. Amelka Grabińska 1,10,56min.

6. Zuzia Łydzińska 1,13,53min.

Chłopcy do lat 8:

1. Marcel Gęba 1,25,17min.

Dziewczęta do lat 10:

1. Helena Szewczuk 1,04,75min.

2. Nina Gołębiowska 1,05,78min.

3. Aleksandra Adamczuk 1,06,89min.

4. Zosia Makowska 1,08,39min.

5. Adrianna Suska 1,10,09min.

6. Julia Nowosad 1,11,85min.

7. Pola Mielniczuk 1,16,94min.

Chłopcy do lat 10:

1. Jakub Ilczuk 2,16,28min.

Dziewczęta 11-13 lat:

1. Weronika Michałowska 58,53s.

2. Wiktoria Czarny 1,15,28min.

Chłopcy 11-13 lat:

1. Szymon Mróz 56,00s.

2. Maciej Koniuszewski 1,04,37min.

3. Jan Błaszczak 1,07,04min.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy najlepszych trzech miejsc w swoich kategoriach dodatkowo zostali nagrodzeni pucharami.