Chełm. Ruszyło postępowanie przetargowe na budowę Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej

Oprócz przebudowy i rozbudowy samego obiektu sportowego utworzone zostaną także trzy boiska treningowe - dwa ze sztuczną nawierzchnią oraz jedno z naturalną. To niezwykle istotne, ponieważ na ten moment Chełm jest najprawdopodobniej jednym z niewielu miast o tej wielkości, które takiej infrastruktury nie posiada. Boiska treningowe również zostaną wyposażone w sztuczne oświetlenie oraz system nawadniania murawy. Będą spełniały kryteria umożliwiające rozgrywanie spotkań na poziomie zarówno trzeciej ligi, jak i Centralnej Ligi Juniorów.

- Rozbudowując infrastrukturę piłkarską w naszym mieście chcemy wprowadzić szkolenie młodych adeptów futbolu na wyższy poziom i tchnąć w lokalne środowisko nową energię. To również uzupełnienie naszych wcześniejszych działań, związanych z utworzeniem spółki Chełmski Klub Sportowy. Celem jest profesjonalizacja sportu w Chełmie oraz wprowadzenie go na zdecydowanie wyższym poziom niż do tej pory - podkreślają władze miasta.