Chełm. Prace naprawcze na przejeździe przy ul. Kolejowej. Będą utrudnienia

Wyłączony z ruchu zostanie także pas do skrętu w prawo dla pojazdów jadących od strony ul. Przemysłowej. Dotychczasowy pas do jazdy na wprost, w kierunku centrum, będzie dodatkowo obsługiwał relację do skrętu w prawo przez przejazd kolejowy. W czasie robót piesi powinni korzystać z chodnika po drugiej stronie skrzyżowania, natomiast rowerzyści poruszać się po jezdni.

Po wykonaniu głównych prac budowlanych, wygrodzenia zostaną przesunięte, a na przejeździe kowelskim powróci ruch dwukierunkowy. Fragment ciągu pieszo-rowerowego na czas wiązania warstwy betonu pozostanie w dalszym ciągu zamknięty, a ruch pieszych i rowerzystów będzie odbywał się po fragmencie wyłączonego z ruchu pasa do skrętu w prawo i dalej - istniejącym przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów.