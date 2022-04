Chełm. Pomoc ludziom tkwi w jej naturze. Teraz z potrzeby serca pomaga ukraińskim uchodźcom

Pani Olga jako wolontariuszka w Centrum Pomocy Humanitarnej, mieszczącym się w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej przy ulicy Ceramicznej 5 w Chełmie, jest również tłumaczką. Pomaga też w dostarczeniu darów bezpośrednio na Ukrainę swoim prywatnym busem i do tego na paliwo wydaje własne pieniądze, chociaż ma niewielką emeryturę.

- Lubię pomagać ludziom. Niesienie pomocy chyba tkwi w mojej naturze - mówi z uśmiechem pani Olga Barsukova

W minioną sobotę zorganizowała wyjazd do Lwowa. Dostarczyła dwie palety najbardziej potrzebnych darów z Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej do Humanitarnego Sztabu we Lwowie, gdzie obecnie przebywa około 3 tys. uchodźców z terenów Ukrainy gdzie toczą się nadal zacięte walki.

Jak podkreśla pani Olga wielu mieszkańców Lwowa zgłosiło sie do wolonatariatu. Jedna z ich koordynatorów jest pani Olga Tymyk z Dobroczynnej Fundacji Matek Żołnierzy.