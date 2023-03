Chełm. Mieszkańcy osiedla Zachód doczekali się romontu dróg. Prace już ruszyły

Na początek drogowcy ruszyli z pracami na projektowanej drodze KD/08 w ciągu ul. Synów Pułku (na zdjęciach) oraz KD/07 czyli przedłużenie ul. Koszarowej.

- Zwracamy się do mieszkańców z uprzejmą prośbą o to, by nie parkować pojazdów wzdłuż tej drogi, ponieważ utrudni to pracę wykonawcy. O postępach prac, a także kolejnych utrudnieniach wynikających z tego dużego remontu będziemy informować na bieżąco - mówi Renata Ciepłowicz, sekretarz Miasta Chełm.