Chełm ma nowe miasto partnerskie. Podpisano porozumienie o współpracy z włoskim miastem Fondi

Fondi we Włoszech to kolejne miasto, które dołączyło do grona miast partnerskich Chełma. W miniony czwartek, podczas sesji, chełmscy radni podjęli uchwałę w sprawie porozumienia o współpracy między miastem Chełm i miastem Fondi.

Porozumienie o współpracy między miastem Chełm i miastem Fondi we Włoszech podpisali: Jakub Banaszek - prezydent Miasta Chełm i Beniamino Maschietto - burmistrz Miasta Fondi.

Obie strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w zakresie m.in. gospodarki, architektury, oświaty, kultury, sportu i turystyki.

- Dzisiejsza umowa to także szansa do umocnienia międzynarodowego obrazu Chełma, jako nowoczesnego miasta otwartego na współpracę i partnerstwo w obrębie Unii Europejskiej i poza jej granicami - podkreśla Jakub Banaszek prezydent Chełma.

Jak mówił podczas sesji prezydent Jakub Banaszek kontakty z miastem Fondi, a w szczególności z tamtymi szkołami, od kliku lat utrzymuje Zespoł Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.