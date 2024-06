Chełm i okolice. Kąpieliska otwarte 4.06. Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska w Chełmie. Gdzie można kąpać się w Chełmie i w okolicy?

Nie zawsze miejsce, gdzie chodzi się pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są miejscami bezpiecznymi. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Chełmie.

Kąpielisko: Glinianki

Kąpielisko: Żółtańce

Kąpielisko: Staw

Biustonosz od kostiumu kąpielowego we wzór w paski...

Spodenki kąpielowe męskie z motywem flamingów na c...

Spodenki kąpielowe ze wzorem nawiązującym do Loone...

Kąpielisko: Natalin

Kąpielisko: Biały Rów

Kąpielisko: Dębowy Las

Kąpielisko: Maczuły

Kąpielisko: Majdan Zahorodyński

Kąpieliska w pobliżu Chełma

Co to jest kąpielisko?

Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.