Chełm. Eko - piknik na zakończenie sprzątania miasta. Zobacz zdjęcia

Liczne grupy dzieci i młodzieży, w piątek 21 kwietnia, w ramach akcji "Sprzątanie świata", zbierały odpady na terenie Chełma. Tym razem sprzątanie odbywało się pod hasłem "Chełm to nie popielniczka". Grupy oprócz zwykłych śmieci zbierały niedopałki papierosów i rysowały kółeczka kredą w miejscach, w których leżały.

- Ma to na celu uzmysłowienie, jak dużo niedopałków jest wyrzucanych przez mieszkańców, szkodząc tym samym środowisku naturalnemu, jak i estetyce przestrzeni publicznej. Zależy nam na tym aby promować prawidłowy sposób unieszkodliwiania niedopałków poprzez wyrzucanie ich do śmietniczek ulicznych lub do odpadów zmieszanych - tłumaczą organizatorzy z Departamentu Komunalnego w chełmskim Urzędzie Miasta.