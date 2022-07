Chełm. Będą utrudnienia w ruchu drogowym i zmiana w kursowaniu miejskich autobusow w związku z wyścigiem Tour de Pologne

Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał do końca niedzieli 31 lipca lub do momentu usunięcia oznakowania. Pozostawienie pojazdu na miejscach objętych znakiem zakazu zatrzymywania się będzie skutkować odholowaniem pojazdu na parking strzeżony.

Ograniczenia i utrudnienia w ruchu pojazdów:

Od godzin popołudniowych w dniu 30 lipca zostanie wyłączony z ruchu cały Plac Niepodległości. Ul. Stephensona od strony ronda przy Chełmskim Domu Kultury będzie drogą bez przejazdu z dojazdem do wysokości bloku nr 11 (bez dojazdu do zlokalizowanego za blokiem parkingu). Od strony wschodniej do okolicznych bloków dojazd będzie możliwy od ul. Reja oraz przy Hotelu Lwów. Kierujący pojazdami będą mogli ominąć Plac Niepodległości korzystając z objazdu przez ul. 1 Pułku Szwoleżerów i ul. Słowackiego do ronda przy ChDK lub jadąc ul. 11 Listopada do ul. ks. Brzóski i ul. Batorego do ronda przy ChDK. Na ul. Stephensona będą parkowały dodatkowo autokary obsługujące wyścig.