Chełm. Barwny świat malarstwa Joanny Romanowskiej na wystawie

Malarstwem zajmuje się z przerwami od kilkunastu lat

Inspiracje czerpie z różnych źródeł. Sięga po różne techniki – akryl, olej, pastele, akwarelę, szkice węglem i ołówkiem. Zgodnie z naturą kobiety tematem swoich obrazów najczęściej czyni kwiaty, pejzaże, rzadziej portrety i martwą naturę. W swoich pracach stara się wyrazić to, co w danym momencie ją zachwyciło, pobudziło do twórczych poszukiwań lub skłoniło do refleksji. Intuicyjnie poszukuje własnych środków wyrazu. Po niektóre motywy sięga wielokrotnie, interpretując je na nowo, a wraz ze zmieniającym się stylem – inaczej. Wyraża otaczający ją świat w sposób barwny i częściowo abstrakcyjny.