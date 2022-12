Ceny warzyw i owoców na chełmskim bazarze przed świętami Bożego Narodzenia. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia już się rozpoczęło. Trwają przygotowania do tego co trafi na świąteczny stół. Sprawdziliśmy ceny warzyw, owoców, suszu i ryb na miejskim bazarze przy Placu Kupieckim w Chełmie.