Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie coraz bliżej

Przy II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie powstanie stadion lekkoatletyczny. Na tel cel Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało miastu 3 mln złotych dotacji. Całe przedsięwzięcie opiewa na blisko około 8 mln zł. Realizacja inwestycji jest planowana na ten rok.

Projekt stadionu lekkoatletycznego obejmuje budowę bieżni okrężnej czterotorowej o długości 400 m wraz z bieżnią prostą sześciotorową o długości 130 metrów, których nawierzchnia zostanie wykonana z tworzywa poliuretanowo-gumowego.

Wewnątrz zaprojektowano arenę centralną, na której znajdą się m.in.: trawiaste boisko do piłki nożnej, rzutnia dyskiem, młotem, oszczepem oraz do pchnięcia kulą, a także skocznie do skoku o tyczce, wzwyż i w dal. Obok bieżni zaprojektowana została trybuna na 100 miejsc, przewidziano również budowę kontenerów magazynowych na sprzęt sportowy.

W ramach tego samego zadania przeprowadzony zostanie także remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku II LO oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Rejowieckiej w Chełmie (DK 12).