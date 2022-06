Biżuteria, obrazy, a nawet ubrania! Co jeszcze można kupić na chełmskim Targu Staroci? Zobacz zdjęcia red.

Chełmski Klub Kolekcjonerów zaprasza w każdą trzecią niedzielę miesiący wszystkich chętnych na Targ Staroci. Odbywa się on od godziny 8:00 do 14:00 w Chełmie przy ul. Reformackiej 13 na placu Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich. Zobacz co ostatniej niedzieli kolekcjonerzy wystawili na sprzedaż. Kliknij przycisk "Zobacz Galerię" i przesuwaj zdjęcia strzałką w prawo.